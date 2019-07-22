"Автозавод – культурный район": стартовал прием заявок на получение грантов Культура и отдых

Стартовал второй грантовый конкурс для поддержки культурных инициатив по программе "Автозавод – культурный район-2019". Об этом сообщили в Волго-Вятском филиале ГЦСИ в составе РОСИЗО (Арсенал).

Конкурс учреждён мэрией Нижнего Новгорода для поддержки новых культурных инициатив программы Марафона культурных событий. Первым фестиваль принимает у себя Сормовский район, вторым на очереди стал Автозаводский район.

Право на участие в конкурсе имеют некоммерческие организации кроме политических партий, органов государственной власти (государственных органов), при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечиваемая средствами бюджета города на территории Автозаводского района города.

Заявки на участие в городском конкурсе подаются с 29 июля по 9 августа 2019 года с 12:00 до 18:00 по адресу: Арсенал, Кремль, корпус 6, левое крыло; телефон: 422-45-54.

Объявление победителей конкурса состоится 17 августа.

Узнать больше информации и подать заявку можно на сайте.

Также 29 июля в 15:00 в Арсенале состоится встреча с руководителем проекта Анной Гор и директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Романом Беагоном, которые расскажут об условиях и сроках грантового конкурса и правилах составления заявки. Вход свободный.

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Напомним, нижегородцы распишут двухметрового деревянного коня в рамках городской программы "Сормово. Культурный район". Развлекательная программа организована с 22 по 28 июля 2019 года.