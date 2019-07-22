Мальчиков-подростков, пропавших сутки назад в Спасском районе, нашли в Кстове Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мальчиков-подростков, пропавших сутки назад в Спасском районе, нашли в Кстове Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном СУ СК РФ.

Двое мальчиков (12-и и 13-и лет) 23 июля около 08:30 ушли из дома, который расположен на ул.Ленина в селе Спасское и после этого не выходили на связь.

Как пояснили в СК, детей нашли в Кстове благодаря совместным усилиям правоохранителей и волонтеров. Сейчас мальчиков везут в следственный отдел для выяснения обстоятельств, которые привели к случившемуся.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.