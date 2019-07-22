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Общество

"Внедрение раздельного сбора мусора должно стать частью экологического воспитания", - Глеб Никитин

24 июля 2019 18:48  [75] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с главами местного самоуправления 24 июля 2019 года поручил усилить работу по экологическому просвещению.

Губернатор напомнил, что сейчас регион готовится к внедрению раздельного сбора мусора, что является одной из задач национального проекта "Экология".

С 1 августа 2019 года в Нижегородской области планируется начать первый этап внедрения раздельного накопления отходов. В его рамках контейнерные площадки планируется оснастить сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Глеб Никитин отметил, что решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы будут принимать самостоятельно на собрании жильцов дома. При этом можно будет оплачивать вывоз ТКО не по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных контейнеров, то есть по факту.

Губернатор также напомнил главам МСУ о необходимости экологического воспитания молодежи. В частности, обязательного проведения соответствующих уроков во всех школах региона. Также необходимо рассказывать о том, что дает переход на раздельный сбор мусора и внедрять его даже в самых удаленных уголках Нижегородской области.

"Главам районов и муниципалитетов нужно определить наиболее крупные и территориально важные микрорайоны и МКД и предусмотреть там установку контейнеров для раздельного сбора мусора. Также необходимо проводить с жителями целенаправленную разъяснительную работу. Чтобы специалисты присутствовали на собраниях собственников жилья и объясняли, что раздельный сбор - это эффективнее и правильнее с точки зрения экологии", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга".

Глава региона также дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
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