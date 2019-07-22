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Бизнес

"Бизнес" по поставке черенков для лопат обернулся для нижегородского пенсионера тремя годами колонии

25 июля 2019 11:34  [87] Бизнес

В Нижнем Новгороде вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на общую сумму более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 июля 2019 года.

Судом установлено, что в период с сентября 2015 по январь 2019 года 66-летний пенсионер совершил хищение денежных средств у семи нижегородцев под различными предлогами.

Так, убедив своего знакомого в прибыльности предоставления денежных средств под проценты, в период с сентября 2015 по сентябрь 2016 года он трижды получал от последнего деньги на общую сумму 155 тысяч рублей, не имея в действительности намерения их возвращать.

Позднее он также получал деньги, якобы необходимые для срочного лечения его супруги, у которой в действительности отсутствовали заболевания, требующие лечения.

В марте и июне 2018 года под предлогом организации совместного бизнеса по поставке черенков для лопат предприимчивый мужчина получил денежные средства еще от двух граждан в размере 1,19 млн рублей и 130 тысяч рублей.

Переданные ему финансы он расходовал на личные нужды, в том числе на покупку спиртных напитков для себя и своих друзей.

Суд признал нижегородца виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание – три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
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