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Общество

Нижегородский перевозчик-нелегал накопил штрафов на 5 млн рублей

25 июля 2019 16:29  [43] Общество

Нижегородский перевозчик-нелегал накопил штрафов на 5 млн рублей, его автобус забрали на штрафстоянку прямо с маршрута во время совместного рейда министерства транспорта области, Приволжского МУГАДН, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, региональной прокуратуры и УФСБ 25 июля 2019 года.

В ходе рейда на посту ГИБДД "Орловские дворики" они проверяли автобусы, перевозящие пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Дзержинск. В частности, был остановлен автобус FoxBus, на котором осуществляет перевозки индивидуальный предприниматель Матрасулов А.Ю. Было установлено, что у водителя нет разрешающих документов.

Выяснилось, что ИП неоднократно привлекался к административной ответственности за данные нарушения. Общая сумма штрафов уже превышает 5 млн рублей. По итогам проверки документов автобус был арестован и помещен на специализируемую стоянку.

Ранее ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников.

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