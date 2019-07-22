Нижегородский перевозчик-нелегал накопил штрафов на 5 млн рублей Общество

Нижегородский перевозчик-нелегал накопил штрафов на 5 млн рублей, его автобус забрали на штрафстоянку прямо с маршрута во время совместного рейда министерства транспорта области, Приволжского МУГАДН, УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, региональной прокуратуры и УФСБ 25 июля 2019 года.

В ходе рейда на посту ГИБДД "Орловские дворики" они проверяли автобусы, перевозящие пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Дзержинск. В частности, был остановлен автобус FoxBus, на котором осуществляет перевозки индивидуальный предприниматель Матрасулов А.Ю. Было установлено, что у водителя нет разрешающих документов.

Выяснилось, что ИП неоднократно привлекался к административной ответственности за данные нарушения. Общая сумма штрафов уже превышает 5 млн рублей. По итогам проверки документов автобус был арестован и помещен на специализируемую стоянку.

Ранее ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников.