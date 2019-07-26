Подрядчика в Ардатовском районе оштрафовали на 1,5 млн рублей за срыв сроков по благоустройству зоны отдыха Общество

Подрядчика в Ардатовском районе оштрафовали на 1,5 млн рублей за срыв сроков по благоустройству зоны отдыха. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 июля 2019 года.

Организация проводила работы в р.п. Мухтолово Ардатовского района в рамках программы "Формирование современной городской среды", несмотря на объявленное прокурором района предостережение, к сроку исполнения контракта необходимые работы не произвел.

Только через 3 месяца после окончания установленного контрактом срока работы были сданы заказчику.

Ввиду выявленных нарушений прокуратурой района в отношении предприятия – исполнителя работ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

Мировой судья, рассмотрев представленные прокуратурой доказательства, привлек подрядчика к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,5 миллионов рублей. Подрядчик пытался обжаловать решение, но оно в итоге было оставлено без изменения.

Напомним, другой подрядчик – в нижегородском "Сквере им.1905 года" начал перекладывать гранитные плиты, которые уложили неровно во время первой очереди благоустройства. Работы начались еще в прошлом году и продолжаются до сих пор.