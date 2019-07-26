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Бизнес

Нижегородский застройщик ЖК "Дом на Иванова" вовремя не сообщил дольщикам, что перенес сроки сдачи дома

31 июля 2019 11:01  [86] Бизнес

Фото: с сайта ЖК "Дом на Иванова"

Застройщик ЖК "Дом на Иванова" в Нижнем Новгороде вовремя не сообщил дольщикам, что перенес сроки сдачи дома. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, возбуждено административное дело.

Компания осуществляет строительство 10-этажного жилого дома № 23А на ул.Иванова в Сормовском районе на основании разрешения на строительство со сроком действия до 10 июня 2019 года, действие разрешения продлено до 10 ноября 2019 года.

В ходе изучения договора участия в долевом строительстве установлено, что срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, предусмотренный проектом - до 31 марта 2019 года.

С учетом требований договора и ч. 3 ст. 6 Федерального закона №214 застройщик обязан был заранее направить уведомление дольщикам о невозможности завершения строительства, но сделал это только 11 июля.

В связи с этими прокурором в адрес застройщика внесено представление, а также в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.8 КоАП РФ. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Отметим, что застройщиком ЖК "Дом на Иванова" является ООО "Магнат".

Ранее агентство сообщало о том, что количество строителей на площадке другого ЖК - "Новинки Smart City" к середине августа увеличат в два раза.

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