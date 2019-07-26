Количество строителей на площадке ЖК "Новинки Smart City" к середине августа увеличат в два раза Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Новый застройщик ЖК "Новинки Smart City" намерен к середине августа увеличить количество строителей в два раза. Об этом стало известно в ходе выездного совещания губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 30 июля 2019 года провел выездное совещание по вопросам достройки домов жилого комплекса.

В настоящее время для строительства задействовано 225 человек и 37 единиц техники. Планируется, что в середине августа к достройке домов будут привлечены около 500 человек.

"Во время визита в Нижегородскую область Виталий Мутко лично посетил эту строительную площадку, и я хочу отметить его особую роль в возобновлении строительства. Модель работы по решению проблемы обманутых дольщиков стала возможной благодаря решению президента РФ Владимира Путина. Начало работ по достройке ЖК "Новинки Smart City" имеет важное значение в поэтапном решении проблем всех обманутых дольщиков Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона пообщался с представителями инициативной группы дольщиков. Он попросил их не ослаблять контроль и продолжать активное общение и с правительством области, и с представителями Фонда, и с подрядчиком, который ведет работы.

Напомним, что первые дома в ЖК "Новинки Smart City" планируют построить в октябре текущего года. Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить жилой комплекс — в 2021 году.

Напомним также, что в настоящее время объявлен конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса. Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.