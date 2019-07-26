Детский сад в нижегородском ЖК "Цветы" планируется открыть к 1 сентября, - Владимир Панов Общество

Детский сад в нижегородском ЖК "Цветы" планируется открыть к 1 сентября 2019 года. Такое поручение дал глава города Владимир Панов в ходе инспекции готовности объекта в Приокском районе.

"В детском саду, рассчитанном на 320 детишек, строительство завершено. Сейчас получаем разрешение на ввод в эксплуатацию. Качество работы подрядчика выше среднего. Небольшие замечания есть, но меня заверили, что их устранят в кратчайшие сроки", - отметил Владимир Панов.

По данным городского департамента образования, в здании три этажа, где расположены группы, залы для занятий физкультурой и музыкой, комната для занятий с логопедом, медицинский и пищевой блоки. Садик рассчитан на детей от трех до семи лет.

"Ясельные места в данном детском саду проектом не предусмотрены. Однако, в городе большая потребность в увеличении мест для самых маленьких воспитанников, поэтому сейчас оборудование закупается с тем расчетом, чтобы через год здесь смогли принимать детей в ясельные группы", - подчеркнула директор департамента образования Елена Платонова.

Напомним, ранее подрядчика детсада в ЖК "Цветы" оштрафовали на 27,5 млн рублей за нарушение сроков строительства объекта. Изначально планировалось, что учреждение начнет работать в конце 2018 года. Однако к указанному сроку подрядчик не завершил возведение объекта. В связи с этим прокуратура возбудила дела об административной ответственности по итогам которых подрядчика оштрафовали на 27,5 млн рублей; а гендиректора компании-подрядчика дисквалифицировали на шесть месяцев.

Стоимость строительства объекта согласно муниципальному контракту составляет 256 млн рублей. Работы выполняет ООО "Грэйдстрой". Контракт был заключен в июле 2018 года.

СПРАВКА:

ООО "Грэйдстрой" зарегистрировано в Дзержинске в 2013 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Денис Юрьевич Балыбин. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.