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Общество

Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети

01 августа 2019 13:50  [85] Общество

Нижний Новгород, Арзамас и Дзержинск стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети. Как сообщают в ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти в течение июня отработали 2 183 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем).

В основном люди жаловались на состояние дорог, благоустройство дворов, ЖКХ, реформу ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок) и на работу общественного транспорта (введение выделенной полосы, маршруты и графики движения общественного транспорта).

Больше всего обращений поступило от нижегородцев. В первую пятерку также вошли Арзамас (Арзамасский район), Дзержинск, Кстовский район и Бор.

Ранее сообщалось, что количество жалоб на вывоз мусора в Кстове с начала года снизилось в три раза.

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