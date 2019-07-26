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Общество

"Нижегородская митрополия один из лидеров по количеству образовательных учреждений в стране", - Глеб Никитин

01 августа 2019 14:53  [64] Общество

Фото: Александр Воложанин

1 августа 2019 года в Дивееве Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел встречу с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Встреча прошла в рамках визита Святейшего Патриарха в Нижегородскую область. Также в мероприятии принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В ходе беседы Патриарх Кирилл отметил, что национальной задачей должно стать преодоления такого понятия как бедность. "В богатой стране бедности быть не должно", - сказал Предстоятель Русской Православной церкви.

Игорь Комаров рассказал Патриарху Кириллу о том, как в Приволжском федеральном округе реализуется работа по выполнению "майского" Указа Президента России Владимира Путина.

"Среди многих епархий Русской православной церкви, Нижегородская епархия и Нижегородская метрополия занимает особое место. Это корневая Россия, оплот православия и всегда здесь был высокий уровень религиозности, много людей, которые почитают преподобного Серафима Саровского. С момента обретения мощей святого Дивеево стало местом особого почитания нашего народа", - сказал Патриарх Кирилл.

Глеб Никитин поблагодарил Святейшего Патриарха за особое внимание к Нижегородской области.

"Мы заново открыли главную святыню Саровской обители – Успенский собор. Это еще один шаг в развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Также мы занимаемся очень плотно образовательными процессами. Нижегородская митрополия один из лидеров по количеству образовательных учреждений в стране - 13 православных гимназий и 4 православных детских сада", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор пригласил Святейшего Патриарха принять участие в торжествах по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году.

Напомним, Патриарх прибыл в Нижегородскую область 31 июля 2019 года на торжества, посвященные Дням памяти Серафима Саровского. Он освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове.

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