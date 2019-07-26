"Wi-Fi-радар" от "Ростелекома" помог нижегородскому ресторатору выбрать место для нового кафе Бизнес

Фото: макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами кафе "O’Суси" нижегородской компании "Коллекция еды". Место для его открытия в центре города представитель ресторанного бизнеса выбрал с помощью услуги провайдера "Wi-Fi-радар", сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"Открыть новое заведение мы решили на главной пешеходной улице – Большой Покровской. Здесь есть разные кафе и рестораны, поэтому конкуренция крайне высока. С помощью “Wi-FI-радара” мы проанализировали уличный трафик и количество посетителей. Полученные данные помогли принять решение", - рассказал руководитель проекта "Коллекция еды" Александр Угай.

Предприниматель заинтересовался еще одной функцией сервиса – использованием возможностей контекстной рекламы. "Wi-Fi-радар" обеспечивает сбор MAC-адресов персональных мобильных устройств посетителей с включенным модулем Wi-Fi. Благодаря этому клиент может настроить таргетированную рекламу своего заведения на площадках "Яндекса" и MyTarget.

"Wi-Fi-радар" особенно актуален для компаний сферы обслуживания и ретейла. Сервис поможет предпринимателям отслеживать конверсию рекламы в продажи, оценивать эффективность маркетинговых акций и покупательскую активность", - добавила заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

Получить подробную информацию о цифровых сервисах для бизнеса можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.