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Экономика

Древесину из нижегородских лесов начнут продавать на российской бирже

04 августа 2019 11:39  [50] Экономика

Древесину из нижегородских лесов начнут продавать на российской бирже с 2020 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, реализация древесины будет организована в рамках соглашения между правительством Нижегородской области и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей.

Реализация древесины через биржевые торги позволит расширить круг участников, повысить эффективность и прозрачность их проведения, а также увеличить конкуренцию среди покупателей древесины и сократить коррупционные риски.

Директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев напомнил, что в 2019 году подготовлена и принята вся необходимая нормативная правовая база, которая предусматривает реализацию древесины исключительно в форме открытых электронных аукционов посредством электронных торговых площадок.

"Это позволит добиться максимально высокой цены за реализуемую древесину, и обеспечить лесохозяйственные учреждения внебюджетными источниками средств, которые будут направлены на закупку новой техники и улучшение материально-технической базы учреждений", – добавил директор.

Таким образом, все желающие смогут принять участие в торгах по продаже древесины учреждениями. Для этого необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке, указанной в извещении о проведении аукциона на официальном сайте департамента. Также необходимо иметь электронную цифровую подпись и соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.


Ранее сообщалось, что в четырех районах Нижегородской области (в Дедовском, Навашинском, Соснинском и Кулебакском районных лесничествах) переносчики стволовых фитонематод (черные хвойные усачи).

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