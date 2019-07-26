Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове Происшествия

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове Фото: НИА Нижний Новгород

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 4 августа в 17:00 на ул. Магистральной, когда 31-летний водитель автомобиля Datsun, при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Citroen.

В результате ДТП водитель Datsun повредил голову, но врачи скорой помощи, осмотрев его на месте ДТП, отпустили домой.

В автомобиле Citroen находился трехлетний мальчик. Его доставили в больницу, но после того, как врачи осмотрели его, ребенка отправили домой. Кроме того, в машине находилась 32-летняя молодая женщина, она травмировала голову, но госпитализация ей также не понадобилась.