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Происшествия

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове

05 августа 2019 12:03  [55] Происшествия
Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове

Фото: НИА Нижний Новгород

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 4 августа в 17:00 на ул. Магистральной, когда 31-летний водитель автомобиля Datsun, при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Citroen.

В результате ДТП водитель Datsun повредил голову, но врачи скорой помощи, осмотрев его на месте ДТП, отпустили домой.

В автомобиле Citroen находился трехлетний мальчик. Его доставили в больницу, но после того, как врачи осмотрели его, ребенка отправили домой. Кроме того, в машине находилась 32-летняя молодая женщина, она травмировала голову, но госпитализация ей также не понадобилась.

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