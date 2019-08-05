17-летняя Настя Морозова пропала в Дзержинске. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
По информации волонтеров, 4 августа 2019 года около 10:00 она ушла из дома по адресу: г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 15 и не вернулась.
Приметы: рост 162 см, телосложение плотное, волосы темные, глаза карие. Была одета в толстовку салатового цвета, черные джинсы и серые кроссовки.
Особые приметы: родинка под правой бровью.
Информацию о местонахождении девушки можно сообщить, позвонив на горячую линию отряда
ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 либо инфоргу поиска (Мария 8987-533-80-00).
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