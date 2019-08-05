Вирус распространяется: вспышка АЧС зарегистрирована в Сосновском районе Нижегородской области

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Вспышка АЧС зарегистрирована в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 6 августа 2019 года.
На этот раз вспышка зарегистрирована на территории общества охотников и рыболовов "Исток" в Сосновском районе.
В ходе осмотра подконтрольных территорий был обнаружен труп кабана, после чего выявлен генетический материал ДНК вируса АЧС. Исследования проводились на базе ГБУ НО "Облветлаборатория".
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции.
Накануне сообщалось, что карантин по АЧС объявлен на территории Перевозского района. Кроме того, на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов карантин уже введен со 2 июля, Вадского района - с 15 июля.
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