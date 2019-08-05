Вирус распространяется: вспышка АЧС зарегистрирована в Сосновском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области

Вспышка АЧС зарегистрирована в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 6 августа 2019 года.

На этот раз вспышка зарегистрирована на территории общества охотников и рыболовов "Исток" в Сосновском районе.

В ходе осмотра подконтрольных территорий был обнаружен труп кабана, после чего выявлен генетический материал ДНК вируса АЧС. Исследования проводились на базе ГБУ НО "Облветлаборатория".

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции.

Накануне сообщалось, что карантин по АЧС объявлен на территории Перевозского района. Кроме того, на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов карантин уже введен со 2 июля, Вадского района - с 15 июля.