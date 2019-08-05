Карантин по АЧС объявлен в Перевозском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: Управление Россельхознадзора

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по АЧС объявлен на территории г.о. Перевозский в Нижегородской области. Информация об этом содержится в указе губернатора Глеба Никитина от 30 июля 2019 года.

Отмечается, что инфицированным объектом стала территория общественной организации "Перевозское районное общество охотников и рыболовов".

Границы первой угрожаемой зоны в Перевозском районе обозначены в пределах населенных пунктов: д.Нерослиха, с.Ягодное, с.Шерпово, с.Горышкино, с.Тилинино, с.Ревезень, д.Чергать, п.Новый путь, п.Шильниково.

В эту зону также попадает территория Вадского района, а именно такие населенные пункты, как с.Елховка, д.Чегодаевка, д.Мигалиха, с.Свобода, д.Рахманово, д.Сосновка, с.Лопатино, с.Ивашкино, п. санаторий Бобылевский, д.Досадино, с.Троецкое 1-е и 2-е, д.Болтино, с.Зеленые Горы, п. станции Вадок, д.Новоселки.

Посещать инфицированную зону строго запрещается. Кроме того нельзя продавать, вывозить или пересылать свиней и свиноводческую продукцию за пределы первой угрожаемой зоны.

Напомним, что на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов карантин введен со 2 июля 2019 года. Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС. Останки животных нашли 1 июля и уничтожили.

В рамках мероприятий по ликвидации последствий АЧС, специалисты вели поиски животных с вирусом. В результате были обнаружены трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней.

В Вадском районе карантин введен с 15 июля из-за того, что на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества обнаружен дикий кабан, у которого выявлен вирус АЧС.