Нижний Новгород до середины 2020 года получит из областного бюджета 800 млн рублей на дороги Экономика

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Нижний Новгород до середины 2020 года получит из областного бюджета 800 млн рублей на дороги. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Информация о выделении средств на содержание дорог Нижнего Новгорода прозвучала 6 августа в ходе заседания постоянных комиссий Думы, когда депутаты обсуждали внесение изменений в бюджет города.

В настоящее время администрация Нижнего Новгорода получила гарантийное письмо губернатора о выделении городу субсидии на содержание автомобильных дорог в 2019 году в размере 320 млн рублей и на ремонт автомобильной дороги к кладбищу "Румянцево" в размере 8,8 млн рублей.

На содержание улично-дорожной сети Нижнего Новгорода в первой половине 2020 года из областного бюджета планируется выделить 500 млн рублей.

Кроме того, город получит от области 70,5 млн рублей на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции "Слудинская". В 2020 году на модернизацию водопроводной станции из областного бюджета планируется выделить еще 209,2 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил важность принятого решения. "Сегодня много делается для дорог и дорожного хозяйства. Это такая тема, которая требует постоянной поддержки. В бюджетной росписи присутствуют десятки объектов, которые ремонтируются и перманентно поддерживаются. И сумма, которую регион дает муниципалитету на содержание дорожного хозяйства, существенно выросла", - сказал Марк Фельдман.

С учетом поступлений средств из областного бюджета, доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год предлагается увеличить на 399,3 млн рублей, на 2020 год - на 709,2 млн рублей.

Депутаты рекомендовали принять предложенные изменения в бюджет города в двух чтениях.