Реконструкция первых трех нижегородских фонтанов переходит в завершающую стадию Общество

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Реконструкция первых трех нижегородских фонтанов переходит в завершающую стадию. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Заместитель генерального директора ООО "Городские инженерные системы" Сергей Быченков отмечает, что реконструкция фонтана на ул. Рокоссовского будет завершена к 17 августа, на пер. Чернопрудном и ул. Бекетова – к сентябрю.

"В настоящее время на первых трех фонтанах ведутся монолитные, сантехнические работы, монтаж коммуникаций и электрооборудования. В начале недели на фонтане на ул. Рокоссовского начались отделочные работы", - рассказал он.

Что касается оставшихся фонтанов, то работы уже ведутся на комплексе из пяти фонтанов на улице Рыбакова в Сормовском районе. Обследование старых металлических чаш выявило их высокий износ, поэтому необходим капитальный ремонт.

В настоящее время разрабатывается схема подключений и коммуникаций фонтанов, в ближайшее время начнутся раскопки. Остальные фонтаны планируется включить в работу на текущей неделе.

Заместитель главы администрации города Виктор Сдобняков подчеркнул, что вопрос реконструкции фонтанов – один из приоритетных для администрации города.

"Мы контролируем каждый из этапов работ, а также сроки, в которые они проводятся. Важно восстановить ко Дню города первый фонтан и до конца лета завершить работы по еще двум объектам. Восстановление фонтанов – трудоемкий процесс, нужно наладить работоспособность внутренних коммуникаций, электрооборудования для установки системы подсветки и прочее. "Городские инженерные системы" работают в круглосуточном режиме, чтобы уложиться сроки, поставленные администрацией города", - сказал Виктор Сдобняков.

Напомним, что 13 июня администрация Нижнего Новгорода подписала концессионное соглашение с дочерней компании АО "Нижегородский водоканал" ООО "Городские инженерные системы" в отношении 13 городских фонтанов. Сумма инвестиций в реставрацию составит 79 млн рублей. Концессия рассчитана до 2025 года, при этом фонтаны остаются в собственности города Нижнего Новгорода. Концедент получит право владения, эксплуатации и обслуживания объектов в течение срока действия соглашения.

Напомним также, что в этом году планируется модернизация городских фонтанов: в Советском районе на улицах Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в переулке Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на улице Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на улице Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.