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Общество

Схему движения изменят на опасном участке трассы М-7 с 12 августа

12 августа 2019 12:26  [98] Общество
Трасса М-7 км 552+930 при движении в сторону Казани

Трасса М-7 км 552+930 при движении в сторону Казани

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Схема движения транспорта меняется на трассе М-7 "Волга" на отдельных отрезках с 12 августа 2019 года. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет об участке дороги на территории Воротынского района. В управлении пояснили, что в поселке Воротынец есть опасный участок - левый поворот на ул. Космонавтов (км 552+930 при движении в сторону Казани).

В 2018 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали девять человек.

Принято решение закрыть этот поворот. Теперь въехать в поселок можно будет через 385 метров - на пересечении М-7 с ул. Зубова (км 553+315), где движение регулируется светофором.

Напомним, что в конце декабря 2018 года в Воротынском районе в ДТП погибла 11-летняя девочка и 41-летняя женщина. Также в этой аварии госпитализирован водитель в состоянии комы и молодой мужчина с девушкой.

В середине июня текущего года при столкновении автомобиля с лошадью в этом районе погибли двое человек и еще трое получили ранение.

В середине июля 2019 года там же погибла 9-летняя девочка под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

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Теги:
Дороги ДТП
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