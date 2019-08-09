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Общество

Начальную школу построят в Шаранге Нижегородской области

13 августа 2019 12:10  [79] Общество

Фото: Александр Воложанин

Начальную школу построят в Шаранге Нижегородской области. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Шарангский район 12 августа 2019 года.

Он посетил Шарангскую среднюю школу. В настоящее время учебное заведение располагается в двух зданиях: начальная школа и основная школа. Предварительная загрузка на новый учебный год – более 900 обучающихся, что примерно на 20% больше проектной.

"Надо строить новое здание начальной школы. В 2021-2022 году будем стараться оказаться с этим проектом в мероприятиях национальных проектов", - отметил глава региона.

Также по итогам визита Глеба Никитина в Шарангу будет скорректирован проект строительства нового детского сада "Полянка", который располагается в одноэтажном деревянном здании, не отвечающим современным требованиям. Пищеблок, прачечная и подсобное помещение находятся в отдельно стоящих зданиях.

"Будем корректировать проектную документацию на строительство нового здания на 160 мест для того, чтобы включить проект в мероприятия национальных проектов, либо будем решать проблему силами регионального бюджета", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, школу на 425 мест откроют в Дальнеконстантиновском районе к новому учебному году.

Также школу на 550 мест планируют построить в Лысково. Между тем, строительство осложняет тот факт, что участок находится в санитарно-защитной зоне сибироязвенного скотомогильника. Земельный совет посчитал строительство возможным при условии сокращения этой зоны.

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