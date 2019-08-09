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Начальную школу построят в Шаранге Нижегородской области. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Шарангский район 12 августа 2019 года.
Он посетил Шарангскую среднюю школу. В настоящее время учебное заведение располагается в двух зданиях: начальная школа и основная школа. Предварительная загрузка на новый учебный год – более 900 обучающихся, что примерно на 20% больше проектной.
"Надо строить новое здание начальной школы. В 2021-2022 году будем стараться оказаться с этим проектом в мероприятиях национальных проектов", - отметил глава региона.
Также по итогам визита Глеба Никитина в Шарангу будет скорректирован проект строительства нового детского сада "Полянка", который располагается в одноэтажном деревянном здании, не отвечающим современным требованиям. Пищеблок, прачечная и подсобное помещение находятся в отдельно стоящих зданиях.
"Будем корректировать проектную документацию на строительство нового здания на 160 мест для того, чтобы включить проект в мероприятия национальных проектов, либо будем решать проблему силами регионального бюджета", - добавил Глеб Никитин.
Напомним, школу на 425 мест откроют в Дальнеконстантиновском районе к новому учебному году.
Также школу на 550 мест планируют построить в Лысково. Между тем, строительство осложняет тот факт, что участок находится в санитарно-защитной зоне сибироязвенного скотомогильника. Земельный совет посчитал строительство возможным при условии сокращения этой зоны.
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