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Происшествия

Аэрофлот 13 августа трижды задерживает самолет Sukhoi Superjet из Нижнего Новгорода в Москву

13 августа 2019 15:36  [137] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аэрофлот 13 августа трижды задерживает рейс SU-1229 из аэропорта "Стригино" в Нижнем Новгороде в Москву, который выполняется на самолете RRJ-95B (его сертифицированной моделью является Sukhoi Superjet 100). Об этом свидетельствует информация на электронном табло аэропорта.

Самолет должен был вылететь из Нижнего Новгорода в 8:10 утра. Однако, рейс перенесли сначала на 12:45, затем на 14:00 и сейчас - на 16:30. Причины переноса не указываются.

Напомним, что 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший сообщением Москва-Мурманск. Самолет принадлежал Аэрофлоту. В результате крушения воздушного судна погибли более 40 человек.

После этого, авиакомпания несколько раз отменяла рейсы с использованием данного самолета. В перечень отмененных рейсов входили и нижегородские перелеты.

Последний раз, Аэрофлот отменил два рейса Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet 100 в июне.

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