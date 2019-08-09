Аэрофлот 13 августа трижды задерживает самолет Sukhoi Superjet из Нижнего Новгорода в Москву Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аэрофлот 13 августа трижды задерживает рейс SU-1229 из аэропорта "Стригино" в Нижнем Новгороде в Москву, который выполняется на самолете RRJ-95B (его сертифицированной моделью является Sukhoi Superjet 100). Об этом свидетельствует информация на электронном табло аэропорта.

Самолет должен был вылететь из Нижнего Новгорода в 8:10 утра. Однако, рейс перенесли сначала на 12:45, затем на 14:00 и сейчас - на 16:30. Причины переноса не указываются.

Напомним, что 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший сообщением Москва-Мурманск. Самолет принадлежал Аэрофлоту. В результате крушения воздушного судна погибли более 40 человек.

После этого, авиакомпания несколько раз отменяла рейсы с использованием данного самолета. В перечень отмененных рейсов входили и нижегородские перелеты.

Последний раз, Аэрофлот отменил два рейса Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet 100 в июне.