Пруд, парк и сквер в Кстове благоустроят к октябрю Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Пруд, парк и сквер благоустроят в Кстове в этом году. В пресс-службе правительства области сообщили, что 14 августа 2019 года комиссия проверила, как идут работы по благоустройству Лукерьинского пруда в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Очень важно, что в Кстове появится общественное пространство, где жители смогут в комфортных условиях соприкоснуться с природой. Знаю, что кстовчане ждут результатов, ранее территория победила в отборочном голосовании", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства озеро очистили от иловых отложений. Сейчас идут работы по созданию пешеходных дорожек и смотровых площадок. Также здесь установят лавочки и фонари, появятся детская площадка и спуски к воде, построят домики для уток. На территории общественного пространства будет работать Wi-fi и видеонаблюдение, появится инсталляции "Я люблю Кстово".

"Раньше это была заросшая и невзрачная территория. Сейчас мы провели ее расчистку, уже выполнена часть планировочных работ. Вовсю идут работы по строительству мостика, который соединит берег и смотровую площадку. Закончить все работы планируем к октябрю", - сказал глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев.

На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделено 23,7 миллиона рублей.

В этом году в Кстовском районе будет благоустроено 6 общественных пространств. Кроме Лукерьинского пруда преобразится парк отдыха в селе Великий Враг, сквер на улице Школьной в поселке Ждановский, центральная аллея в селе Запрудное и зоны отдыха в поселке Волжский и деревне Чернышиха.

Всего в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, проект позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Напомним также, танцплощадка и аллея любви появятся в Павлове в этом году.

Пляжную зону вокруг озера Юрасовское на Бору благоустроят также к осени.

В Выксе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроят десять объектов.