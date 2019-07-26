Нижегородская многодетная мать получила 11 лет за продажу наркотиков в интернет-магазине Общество

Нижегородская многодетная мать получила 11 лет за продажу наркотиков в интернет-магазине. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 31 июля 2019 года, организатор преступной группы 28-летняя нижегородка признана виновной в совершении 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере), а также ч. 3 ст. 30, п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение, на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Судом установлено, что в июне 2015 года многодетная мать совместно со своим сожителем разработала и создала интернет-магазин для бесперебойного незаконного сбыта наркотических средств и их производных, доступного для всеобщего посещения и трудоустройства. Преступления совершались в течение почти двух лет, в апреле 2018 года участников группы задержали, было изъято почти 2 кг синтетического наркотика, изготовленного непосредственно осужденной.

Суд назначил нижегородке наказание по совокупности преступлений - 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Уголовные дела в отношении других участников ОПГ находятся в суде на рассмотрении.



Напомним, молодые люди из Нижнего Новгорода получили по 10,5 лет за продажу наркотиков через тайники-закладки. Кроме того, скрывавшийся семь лет в Москве житель Сарова также был осужден на 5 лет за сбыт наркотиков.