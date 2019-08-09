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Экономика

Глеб Никитин поручил восстанавливать объекты культурного наследия по программе капремонта

15 августа 2019 16:59  [45] Экономика

Глеб Никитин поручил восстанавливать объекты культурного наследия по программе капремонта. Об этом стало известно во время заседания попечительского совета Фонда капитального ремонта региона 15 августа 2019 года.

Как отметил руководитель Фонда Дмитрий Гнатюк, если на 1 января 2019 года общее выполнение программы капитального ремонта с учетом долга составляло 48%, то на сегодняшний день этот показатель составляет 64%.

"Сейчас нам приходится завершать большое количество работ, оставшихся с прошлых лет. Но мы планируем, что до конца 2019 года прогноз выполнения региональной программы составит не менее 95%. Из 14 710 видов строительно–монтажных работ уже выполнено 9 442, что составляет 64%. Установлено 1 077 новых лифтов из 1 388. На текущий момент мы уже можем спрогнозировать 100% выполнение программы по замене лифтового оборудования к концу года", - рассказал он.

"По итогам 2018 года результаты работы Фонда капремонта были неудовлетворительными. Но сейчас мы видим положительную динамику. Самое главное переломить ситуацию, чтобы жители видели результат. Именно это является ключевой задачей, которая стоит перед Фондом", - сказал Глеб Никитин.

На заседании Глеб Никитин поручил выделить в отдельное направление капитальный ремонт объектов культурного наследия. Он отметил, что к ремонту таких зданий должны применяться особые стандарты качества. Фонд уже приступил к проработке отдельной программы капремонта ОКН.

Напомним, ранее агентство неоднократно сообщало о том, что подрядчики срывают сроки капремонта. К примеру, по итогам прокурорской проверки стоимость капремонта в одном из домов Нижнего Новгорода оказалась завышенной.

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