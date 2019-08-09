"Поезд здоровья" по просьбе нижегородцев вновь посетил Сормовский район Общество

Фото: Александр Воложанин

"Поезд здоровья" по просьбе нижегородцев вновь посетил Сормовский район. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мобильные лаборатории - "Поезда здоровья" - это инициатива главы области Глеба Никитина "Доступная медицина". "Поезда" курсировали по районам области, а с 22 июля 2019 года — по Нижнему Новгороду. 16 августа 2019 года специалисты мобильного лечебно-диагностического комплекса по просьбе нижегородцев вновь побывали в Сормовском районе.

"В этот район Нижнего Новгорода "Поезд" приехал уже в пятый, и неизменно пользуется большой популярностью у жителей. Если на первом таком выезде "Поезд здоровья" посетили около 100 нижегородцев, то теперь каждый раз на прием к специалистам приходят порядка 200 человек. Сохранение здоровья - одна из важнейших задач Стратегии развития Нижегородской области, а популяризация программы "Здоровое долголетие" - часть нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина", - сказал отметил член экспертного Совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, директор центра стратегического развития Евгений Костин.

Напомним, решение о включении Нижнего Новгорода в маршрут поезда было принято Глебом Никитиным по итогам встречи с членами экспертного совета по реализации Стратегии. Поезда делают остановки в частном секторе районов города, который, как правило, удален от медицинских учреждений.



"Несмотря на плохую погоду сегодня, люди идут, потому что это действительно доступно и удобно. Потому что пациенты имеют возможность получить консультацию узких специалистов. В первые часы работы уже принято 50 человек, за день планируется принять не меньше 150", - сказала начальник "Поезда здоровья" Светлана Губская.

На сегодняшний день за девять выездов "Поезда здоровья" в Нижнем Новгороде специалисты осмотрели 1106 человек, провели 2625 консультаций, выполнили 430 ФЛГ и 179 ММГ.

Также продолжается работа "Поездов здоровья" и в Нижегородской области. Суммарно за время работы мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывали в 77 населенных пунктах 30 районов Нижегородской области. Более 11000 человек получили 23000 консультаций специалистов.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.