Помощь Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки Происшествия

Помощь военнослужащих Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки. Об этом сообщает ведомство.

По данным пресс-службы Росгвардии, пятилетняя Зарина Авгонова пропала, уйдя в лес около 14:00 18 августа из поселка Степановка Вознесенского района.

Ранее поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщал, что девочка вышла из дома гулять на улицу. "Волонтер" объявил сбор на поиск ребенка. Добровольцам требовались собаки и машины.

Сейчас к добровольцам присоединилась Росгвардия. На поиск направлены 50 военнослужащих.

Рост Зарины составляет 110 см, она худощавого телосложения, у девочки светло-русые волосы до плеч и чёрные глаза. Одет ребенок в бело-серую водолазку с капюшоном, тёмно-синие колготки и красные сапоги.

Напомним, что в Нижегородской области с августа прошлого года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Она пропала 20 августа после того, как вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками. В конце июля волонтеры усилили поиск Маши Ложкаревой по просьбе следственных органов. "Следственный комитет РФ просит помощи в поиске. Появились новые задачи. Это очень важно для родных Маши, волонтеров и следственных органов", - говорилось в сообщении поисковиков.