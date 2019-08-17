Последние новости рубрики Происшествия
19 августа 2019 00:51  [101] Помощь Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки
18 августа 2019 18:17  [3966] Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области, уйдя гулять на улицу
18 августа 2019 10:08  [287] В 10 метрах от берега: нижегородский водитель утонул в машине
16 августа 2019 18:14  [419] "Гулял по городу". Через три дня нашелся один из пропавших в Нижнем Новгороде кировских подростков
16 августа 2019 14:52  [320] Супругов будут судить в Нижегородской области за попытку продать почти 1 кг наркотиков
16 августа 2019 13:00  [649] Водитель Mitsubishi в Сарове, врезавшись в кабана, попал в больницу
16 августа 2019 12:23  [1292] Рыба, которую не стоит есть: 107 партий рыбной продукции снято с реализации в Нижегородской области
16 августа 2019 12:05  [204] Нижегородец получил ожоги первой степени на пожаре в жилом доме в д. Пушкарево
16 августа 2019 12:01  [273] Водитель троллейбуса зажал дверью 82-летнюю пассажирку в Дзержинске, женщина обращалась в больницу
16 августа 2019 11:35  [320] Разряд молнии предположительно стал причиной пожара в частном доме в Нижнем Новгороде
Происшествия

Помощь Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки

19 августа 2019 00:51  [101] Происшествия

Помощь военнослужащих Росгвардии понадобилась для поиска пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки. Об этом сообщает ведомство.

По данным пресс-службы Росгвардии, пятилетняя Зарина Авгонова пропала, уйдя в лес около 14:00 18 августа из поселка Степановка Вознесенского района.

Ранее поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщал, что девочка вышла из дома гулять на улицу. "Волонтер" объявил сбор на поиск ребенка. Добровольцам требовались собаки и машины.

Сейчас к добровольцам присоединилась Росгвардия. На поиск направлены 50 военнослужащих.

Рост Зарины составляет 110 см, она худощавого телосложения, у девочки светло-русые волосы до плеч и чёрные глаза. Одет ребенок в бело-серую водолазку с капюшоном, тёмно-синие колготки и красные сапоги.

Напомним, что в Нижегородской области с августа прошлого года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Она пропала 20 августа после того, как вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками. В конце июля волонтеры усилили поиск Маши Ложкаревой по просьбе следственных органов. "Следственный комитет РФ просит помощи в поиске. Появились новые задачи. Это очень важно для родных Маши, волонтеров и следственных органов", - говорилось в сообщении поисковиков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph