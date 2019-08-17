Владимир Панов встретится с бизнесом 21 августа Бизнес

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с предпринимательским сообществом на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 21 августа 2019 года. Начало в 16:00 по адресу: ул. Нестерова, 31.



Как сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма, участники обсудят меры по изменению законодательства, связанные с проблемными аспектами при размещении нестационарных торговых объектов и другие вопросы.

Напомним, что Владимир Панов также встретится с жителями Нижегородского района 28 августа.