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Бизнес

Владимир Панов встретится с бизнесом 21 августа

20 августа 2019 16:54  [63] Бизнес

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с предпринимательским сообществом на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 21 августа 2019 года. Начало в 16:00 по адресу: ул. Нестерова, 31.

Как сообщили в городском департаменте предпринимательства и туризма, участники обсудят меры по изменению законодательства, связанные с проблемными аспектами при размещении нестационарных торговых объектов и другие вопросы.

Напомним, что Владимир Панов также встретится с жителями Нижегородского района 28 августа.

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