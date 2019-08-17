Почти тысяча человек искали в лесу Зарину Авгонову Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

990 человек искали в лесу Зарину Авгонову. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как нашли девочку

Члены поисковой группы ПСО "Рысь" услышали отклик при поисках и пошли на голос ребёнка. Зарину принесли в лагерь, где координировались поисковые мероприятия.

По словам руководителя ПСГ "Рысь" Андрея Ермолаева ранее было решено проверить несколько участков, которые были плохо осмотрены. Три группы прочесывали местность с юго-запада посёлка Степановка Вознесенского района, откуда девочка пошла в лес.



"С севера посёлка периодически появлялись следы ребёнка. Туда были отправлены группы, усиленные охотниками, поскольку там в квадрате ходил медведь", - пояснил он.



Группы "Рысь-3" и "Ратник" пришли с разных сторон к ребёнку.

Первые видео с места обнаружения Зарины Авгоновой можно увидеть здесь.

При поисковых мероприятиях использовались беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты.

Также в поисково-спасательной операции был задействован дополнительный вертолет, предоставленный Правительством Нижегородской области.

Напомним, что 4 дня в районе поисков работали оперативная группа и личный состав служб и подразделений ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники УТ по ПФО, МЧС, СУ СК России по Нижегородской области, военнослужащие Росгвардии волонтеры из поисково-спасательных отрядов (поисковый отряд "Лиза Алерт", ПСГ "РЫСЬ", ПСО "ВОЛОНТЕР НН", поисковый кинологический отряд г. Саров, площадка "ОНИКСС" (группа ПСС), лесники, охотники, местные жители, сотрудники администрации района и сельских поселений.

Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Изначально предполагалось, что девочка ушла в лес.