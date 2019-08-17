Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины Авгоновой Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил участников поисков Зарины Авгоновой. Девочка пропала днем 18 августа 2019 года в деревне Степановка Вознесенского района. Ее искали почти тысяча человек.

"Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках Зарины. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребенку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия", - сказал губернатор.

"Зарине я желаю как можно скорее пойти на поправку. Сложно даже представить, сколько пережила она за это страшное время", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор поручил министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить Зарину Авгонову всем необходимым лечением, а затем при необходимости провести реабилитационные мероприятия. Состояние Зарины врачи оценили как "близкое к средней степени тяжести".