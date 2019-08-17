Зарину Авгонову после интенсивной терапии, возможно завтра переведут в обычное отделение больницы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая потерялась в нижегородском лесу и провела там трое суток, после чего сейчас находится в больнице в отделении интенсивной терапии, возможно завтра переведут в обычное отделение. Об этом сообщил главный врач ГБУЗ НО Нижегородская детская областная клиническая больница Олег Кадников.

Напомним, что Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Девочку нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние ребенка как "близкое к средней степени тяжести".

"К сожалению девочка провела практически более трех суток в лесу, один на один с диким лесом и с его обитателями. Очень удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели, она в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному и это хорошо!", - отметил Олег Кадников.

"Безусловно здесь свой вклад внесли наши коллеги из Вознесенского района, которые в течении ночных часов работали с ребенком, ликвидировали такие вещи как обезвоживание, некие изменения ферментов, изменения уровня сахара в крови, вызванные обезвоживанием, и стрессовым состоянием и вообще теми условиями, в которых она была эти дни", – добавил главврач.

"На данный момент ребенок помещен в отделение интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее выяснить объективно, что с ней происходит. Так как она находится в клинической больнице, мы проведем все необходимые обследования, если найдем какие-либо нарушения даже не связанные с проведенными днями в лесу, то будем их устранять", - пояснил медик.

"Предположительно, скорее всего, она попадет в обычное отделение уже завтра утром", - уточнил он.

"Еще раз говорю, хорошо сработали коллеги из Вознесенского района, ну я и уверен, что хорошо сработают мои коллеги в этой больнице. Поэтому думаю, что беспокойства о жизни ребенка быть не должно на сегодняшний день, ну и о здоровье тоже, потому что я убежден мы этого ребенка выпишем абсолютно здоровым", - считает специалист.

"Безусловно, что для детей в возрасте 3-5 лет эмоциональный фактор является одним из основных, т.е. это зеркало того, что происходит внутри организма ребенка. Как не удивительно, состояние ребенка и в этом отношении тоже не вызывает каких-то больших опасений. За трое суток наверняка она переживала испуг и страх, может даже были паники, но сейчас ребенок достаточно спокоен, не паникует, не плачет и находится в ясном сознании", - подытожил Олег Кадников.