Наземный переход около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" на Бетанкура снова откроют Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Наземный переход около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" на ул.Бетанкура снова откроют, но временно. Об этом заявила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева в ходе встречи с жителями микрорайона 22 августа 2019 года.

Спорный переход восстановят на время работ над конструктивами надземного перехода, чтобы были созданы условия для подъема детских колясок, а также заработал механизм для удобства маломобильных граждан.

"Несмотря на все принятые меры по повышению безопасности на данном участке в администрацию поступают сигналы о том, что многие нижегородцы продолжают переходить дорогу в неустановленном месте, подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Мы не можем оставлять это без внимания. Поэтому на время пока не созданы все условия для того, чтобы людям было удобно пользоваться надземным переходом, принято решение вернуть регулируемый наземный переход", – сообщила Елена Лекомцева.

Она поручила директору МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение" (СМЭУ) Николаю Мамонову выполнить работы по установке регулируемого пешеходного перехода до 1 сентября.

Напомним, в начале августа власти обещали организовать работу подъемника для инвалидов на надземном переходе на ул.Бетанкура.

Закрытие наземного перехода вызвало резонанс у местных жителей в июле этого года. Во-первых, это произошло потому, что существующий надземный переход хоть и оборудован электроподъемниками, но они находятся в нерабочем состоянии, поэтому маломобильным гражданам и женщинам с колясками тяжело передвигаться по надземному переходу. К тому же он находится в нескольких сотен метрах от "Седьмого неба" .

Тем не менее, светофорное оборудование перенесли с участка на наземном переходе через ул.Бетанкура (в районе дома №20 по улице Керченской) и установили его на пешеходном переходе ближе к ТРЦ "Седьмое небо". На месте прежнего перехода установили ограждение.

Нижегородцы создали петицию на сайте Сhange.org за возврат упразднённого перехода. Потом неизвестные убрали ограждение перед пешеходным переходом в знак протеста, но власти снова его установили. При этом, люди продолжают перебегать дорогу там, где им удобно, а не пользоваться надземным переходом.

В администрации закрытие обычного перехода объяснили тем, что там за несколько лет произошло два ДТП.