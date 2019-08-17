Изменения в бюджет НО-2019: на что пойдут 3,3 млрд рублей? Экономика

Бюджет Нижегородской области будет увеличен на 3,3 млрд рублей. На заседании профильного комитета в Законодательном собрании Нижегородской области 22 августа 2019 года депутаты одобрили изменения. Окончательное решение будет принято 29 августа.



В соответствии с законопроектом, налоговые доходы областного бюджета на 2019 год вырастут более чем на 2,5 млрд. рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 1,27 млрд. рублей.

Средства будут направлены на:

- ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка – более 257 млн рублей;

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будет дополнительно направлено около 250 млн рублей;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах - более 180 млн рублей;

- государственную поддержку малого и среднего бизнеса, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства – более 36 млн рублей;

- обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – более 80 млн рублей.

Дополнительные средства из областного бюджета в 2019 году, в частности, будут направлены на:

- увеличение расходов дорожного фонда – более 876 млн рублей (средства планируется направить на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений);

- увеличение резервного фонда правительства для оказания финансовой помощи муниципалитетам – 580 млн. рублей;

- обеспечение деятельности НКО "Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований" – 200 млн рублей;

- проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности в муниципальных детских садах – более 86 млн рублей;

- проведение изыскательских работ на вновь выявленных объектах накопленного экологического ущерба - более 40 млн рублей;

- разработку проектно-сметной документации для реконструкции первой улицы Нижнего Новгорода – Ивановского съезда (от Ивановской до Дмитриевской башни) – более 4,8 млн рублей;

- разработку проектно-сметной документации для строительства надземного пешеходного перехода (моста) над Ивановским съездом для соединения территории смотровой площадки у мемориала "Вечный огонь" и Губернаторского сада – более 5 млн рублей.



"Дополнительную поддержку получат многие важные направления развития. Мы отражаем в главном финансовом документе региона позитивные изменения в связи с увеличением доходов областного и безвозмездных поступления из федерального бюджета", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.



С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составят:

Доходы 174,8 млрд рублей (увеличены почти на 3,3 млрд рублей);

Расходы 185,7 млрд. рублей (увеличены почти на 3,3 млрд рублей);

Дефицит 10,9 млрд рублей (увеличен на 4,3 млн рублей).