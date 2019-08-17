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Общество

Тренировка "Аэрофлота" проходит в Нижнем Новгороде 23 августа

23 августа 2019 10:26  [378] Общество

Тренировка авиакомпании "Аэрофлот" проходит в Нижнем Новгороде 23 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

В информации уточняется, что мероприятие плановое. Такие тренировки будут проходить ориентировочно раз в неделю по утрам, когда наиболее свободна взлётно-посадочная полоса.

Согласно информации портала Flightradar24, над столицей Приволжья кружит Boing 737-8LJ с бортовым номером AFL7600.

Напомним, новая взлётно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в нижегородском аэропорту в мае 2018 года.

На территории нижегородского аэропорта также действует новый пассажирский терминал, который начал обслуживать внутрироссийские рейсы в полном объеме в марте 2016 года. Международные рейсы, через новый терминал, аэропорт начал принимать в апреле 2017 года.

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