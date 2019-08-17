Зарина Авгонова идет на поправку — ребенка перевели из реанимации в обычное отделение больницы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пятилетнюю Зарину Авгонову, которая потерялась в нижегородском лесу и провела там трое суток, после чего ребенка поместили в больницу, сейчас перевели из реанимации в обычное отделение. Об этом 23 августа сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В отделении интенсивной терапии Нижегородской детской областной клинической больницы Зарина находилась еще вчера — 22 августа. Главный врач лечебного учреждения Олег Кадников сообщал, что девочка быстро идет на поправку и прогнозировал, что уже сегодня ее выпишут из реанимации.

Сейчас состояние Зарины оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Напомним, что девочка пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Ребенка нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести".

Девочка больше трех суток провела в лесу. Первую медицинскую помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы. Они ликвидировали обезвоживание, изменения ферментов и уровня сахара в крови, вызванные обезвоживанием и стрессовым состоянием.