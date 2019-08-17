Три дня в лесу: волонтеры нашли 69-летнюю жительницу Балахнинского района Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Волонтеры нашли 69-летнюю жительницу д. Сонино Балахнинского района, которая потерялась в лесу. Об этом сообщает ПСГ "Рысь".

Нина Смирнова ушла за грибами в прошлую пятницу. Ее искали и волонтеры, и полицейские. После осмотра врачами, отпустили домой.

"Это были трудные дни. Искали километры квадратов. Очень много волонтеров и добровольцев. Особенная благодарность поисковой группе "Рысь" и добровольцам, они до последнего боролись за жизнь бабушки!!!", - рассказал один из волонтеров.

Напомним, пятилетняя Зарина Авгонова пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. Ребенка нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Девочка больше трех суток провела в лесу.