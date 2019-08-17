Свалка в "Роднике" - продолжение: экс-сотрудник нижегородской АТИ получил условный срок за взятки Происшествия

Фото: из соцсети Facebook, Мария Попова

Экс-сотрудник МКУ "административно-техническая инспекция по благоустройству Нижнего Новгорода" получил условный срок по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие – 2 эпизода), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей – 3 эпизода). Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 августа 2019 года.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2016 по март 2019 подсудимый получал взятки по разным эпизодам, в том числе взятки за незаконное складирование мусора на территории СНТ "Родник".

Подсудимый в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства свою вину полностью признал, заключил досудебное соглашение, в рамках которого сообщил информацию о взяткодателях, которые также были привлечены к уголовной ответственности.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.

Напомним, площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц.

Ранее нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.