Полиция извинилась перед Александром Новоселовым за похищение и пытки в 2004 году Происшествия

Александр Новоселов Фото: Комитет против пыток

Полиция извинилась перед Александром Новоселовым за похищение и пытки в 2004 году в которых участвовал экс-зампредседателя Заксобрания Нижегородской области и экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, бывший в то время бизнесменом. Об этом сообщает Комитет против пыток.

Комитет опубликовал документ о принесении извинений от имени начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрия Мирясова.

Напомним, что уголовное дело по факту произошедшего в 2004 году похищения нижегородца Александра Новоселова возбуждено 2 августа 2017 года.

Осужденный по данному преступлению Олег Сорокин получил 10 лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом в 460,8 млн рублей. Он также обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу о похищении Александра Новоселова соучастниками выступали двое бывших полицейских – экс-начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.

Евгения Воронина приговорили к 5 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, Романа Маркеева приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2004 году Воронин, являясь начальником отдела в региональном ГУВД и желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Сорокина, решил выяснить это путем психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией.

Для этого он привлек сотрудников милиции, в том числе Маркеева, выследили этого мужчину, насильно поместили его в автомобиль и вывезли в лес, где Олег Сорокин избил потерпевшего. В итоге, получив информацию, похищенного отпустили.

В части получения взятки в крупном размере следователи выяснили, что в 2013 году, когда Сорокин был главой Нижнего Новгорода, один из предпринимателей дал ему взятку в размере более 30 млн рублей, попросив покровительства при решении вопросов в сфере земельного законодательства.