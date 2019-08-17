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Происшествия

Обыски прошли по уголовному делу о поставке некачественного топлива "Нижегородпассажиравтотрансу"

28 августа 2019 11:37  [162] Происшествия

Обыски прошли по уголовному делу о поставке некачественного топлива "Нижегородпассажиравтотрансу". Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

27 августа 2019 года следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции произведены ряд обысков как в жилищах физических лиц, так и в офисах компаний. В ходе обысков изъята документация, необходимая для расследования уголовного дела.

По версии следствия, в 2016 году МП "Нижегородпассажиравтотранс" заключил с поставщиком договор на приобретение дизельного топлива. В 2017 году представители фирмы-поставщика не исполнили взятые на себя обязательства по поставке дизельного топлива надлежащего качества, соответствующего техническому регламенту и условиям договора. Вместо этого с целью хищения денежных средств по данному договору было поставлено топливо, не соответствующее требованиям ГОСТа, что в дальнейшем привело к поломке пассажирских автобусов.

Противоправными действиями представителей фирмы-поставщика причинен ущерб МП на сумму свыше 193 млн 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

В начале апреля 2018 года сообщалось, что около 50 автобусов "Нижегородпассажиравтотранса", работающих на газомоторном топливе, ежедневно не выходят в рейсы из-за неисправностей. При этом, данные автобусы были закуплены в 2015 году, прошли всего чуть больше 200 тысяч км, и укомплектованы двигателями Cummins, которые за такой период не могут израсходовать свой ресурс.

Напомним, что долги "Нижегородпассажиравтотранса" на начало 2019 года составляли 1 млрд рублей.

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