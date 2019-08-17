"Руслен-конопля" планирует построить завод по переработке льна в Нижегородской области Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Современный завод по первичной и глубокой переработке льна может появиться на участке размером 22 га восточнее территории Сеймовской птицефабрики в Володарском районе Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественных отношениям при правительстве Нижегородской области 28 августа 2019 года.

Заявку на предоставление участка подала корпорация "Руслен-конопля" в лице Сергея Потехина. Компания в числе прочего занимается выращиванием льна в Володарском и Павловском районах. В этом году посевные площади заняли 1300 гектаров. Этот лен предприятие и планирует перерабатывать на заводе.

"Одна поточная линия переработки – тысяча тонн в год. На выходе получаем длинное и короткое волокно. Сама по себе цена короткого волокна очень низкая. Чтобы оно было конкурентноспособно, чтобы маржинальность была побольше, надо, чтобы у предприятия был конечный продукт", - пояснил Сергей Потехин.

Продукцию завода планируется экспортировать. Компания уже заключила контракт с Китаем, также свою готовность выразила Белоруссия.

"Сейчас идет тема импортозамещения. У нас в стране хлопка нет, поэтому его заменяет лен. В Нижегородской области принято решение развивать льноводство. Сейчас это развитие заметно в Шаранге, Тонкинском и Семеновском районах. Но заводы, которые сейчас работают построены еще в советское время. Требуется новое производство", - сказал представитель компании, ректор Нижегородского регионального института управления и экономики АПК Мамед Мамедов.

Объем инвестиций еще окончательно не определен. Компания имеет в своем распоряжении строительные материалы, поэтому учитывает только стоимость оборудования. Ее компания оценивает в 83 млн рублей. Закупить оборудование планируется на ивановском заводе им. Королева.

Кроме того, Сергей Потехин является резидентом ТОСЭР. Напомним, в феврале 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что на территорию ТОСЭР в Володарске и Решетихе планируется привлечь 30 компаний с инвестициями в 2 млрд рублей.

Ранее комиссия при минэкономразвития России одобрила создание двух ТОСЭР - в Володарске и Решетихе в июле 2018 года. Тогда сообщалось, что эти населенные пункты относятся к монопрофильным муниципальным образованиям, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Участок решено предоставить в аренду на срок до десяти лет без торгов при условии корректировки объема инвестиций, согласования проекта с минсельхозом и проработки санитарно-защитных зон.