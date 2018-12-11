Минстрой РФ передал "Дирекции по строительству" права на достройку нижегородского ЖК "Новинки Smart City" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минстрой России передал АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" права на достройку ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 12 декабря 2018 года.

Согласно информации, 11 декабря на заседании ведомственной комиссии по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями незавершенных объектов строительства, Минстрой России принял положительное решение о возможности смены застройщика ЖК "Новинки Smart City". Отмечается, что новый застройщик возьмет на себя исполнение обязательств предыдущего застройщика перед участниками долевого строительства.

На региональном уровне решение сменить застройщика принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам сентябрьской межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов. В качестве регионального оператора Глеб Никитин предложил привлечь АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству г.Н.Новгорода". В дальнейшем 100% акций компании были безвозмездно переданы правительству региона, после чего депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора об увеличении уставного капитала организации, переименованной в АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

По решению комиссии Минстроя России, АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" стало приобретателем объекта незавершенного строительства ЖК "Новинки Smart City". Отмечается, что это позволит обеспечить жильем порядка 1,6 тысячи граждан, вложивших свои деньги в строительство ЖК "Новинки Smart City" и включенных в реестр обманутых дольщиков.

В дальнейшем заключение Минстроя РФ будет направлено в Арбитражный суд для проведения дальнейших процедур по передаче имущества и обязательств предыдущего застройщика. "Цель нашей комиссии – проверить, сможет ли застройщик, подавший заявку за завершение строительства проблемного объекта, справиться с обязательствами предыдущей компании перед гражданами, вложившими свои средства в стройку. Поэтому у нас очень строгие критерии соответствия предоставляемого комплекта документов. Нельзя допустить, чтобы граждане вновь пострадали от нового застройщика-приобретателя", - прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Напомним, строительство ЖК "Новинки Smart City" началось в марте 2014 года застройщиком ООО "Квартстрой Центр". В настоящий момент на участке возведены 25 домов разной степени готовности, еще девять объектов находятся на стадии котлована.