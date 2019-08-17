Марию Попову исключили из Общественного экологического совета Нижнего Новгорода Политика

Фото: из соцсети Facebook

Марию Попову исключили из Общественного экологического совета при главе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает в постановлении на сайте администрации.

В постановлении отмечается, что Марию Попову исключили из состава совета, деятельность которого координирует муниципальное казенное учреждение "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода".

Добавим, что помимо деятельности в Общественном совете, председатель Союза попечительских советов парков города и член Общественной палаты города Мария Попова долгие годы отстаивает парки и скверы от застройки, в том числе кафе, ресторанами и храмами. Кроме того, вместе с жителями микрорайона она активно борется за территорию сквера на ул. Прыгунова в Автозаводском районе, выступает против строительства храма в сквере. Также она защищает животных в зоопарке "Мишутка".

Первое заседание общественного экологического совета под руководством Владимира Панова состоялось в ноябре прошлого года. Председателем совета стал нижегородский предприниматель Игорь Преображенский.

Сегодня, 30 августа, Игорь Преображенский рассказал в соцсети Facebook, что экологический совет соберётся у мэра в 13:00. После заседания он прокомментирует удаление Марии Поповой из состава совета по экологии.

На данный момент Мария Попова прокомментировала свой уход так: "У меня исключительно дружеские отношения со всеми членами совета много лет. Поскольку мы единомышленники и занимаемся защитой зеленых зон - до совета, во время совета, после совета. К решению об исключении отношусь спокойно. На мою деятельность, связанную с отстаиванием прав и законных интересов граждан на озелененную территорию, исключение из Совета не повлияет. Меня нельзя из этой деятельности исключить, я этим живу", - обратила внимание она.