Строительство ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде будет возобновлено в сентябре Общество

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Строительство ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде будет возобновлено в сентябре. Об сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 30 августа замгубернатора Сергей Морозов провел заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства,созданной по поручению губернатора Глеба Никитина.

По итогам встречи было объявлено, что уже в этом году планируется ввод в эксплуатацию здания в границах улиц Родионова – Деловая. Кроме того, по его словам, в сентябре начнутся работы по завершению строительства ЖК "Университетский".

"В обоих случаях инвесторам предоставлены компенсационные земельные участки, полученные из федеральной собственности", - заявил Сергей Морозов.

Напомним, ЖК "Университетский" достраивает АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Ему предоставлены компенсационные участки на Казанском шоссе.

Кроме того, представители ресурсоснабжающих организаций доложили, что область выполняет свои обязательства в рамках достройки ЖК "Новинки Smart City" по подведению коммуникаций, а также по другим пунктам дорожной карты, утвержденной заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. В частности, в настоящее время на объекте ведётся активное строительство первых четырёх домов, идут внутренние отделочные работы.

Ранее сообщалось, что на рабочей группе также было объявлено предупреждение АО "Жилстройресурс", который задерживает сдачу домов в Нижнем Новгороде с 2015 года. Планируется, что, если он не возобновит работы на объектах, их достройкой займутся через его банкротство и поиск нового инвестора.