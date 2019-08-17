Павел Саватеев из Санкт-Петербурга покинул пост директора нижегородского департамента строительства и капремонта Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Павел Саватеев покинул пост директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу. Исполнение обязанностей директора департамента возложено на заместителя руководителя этого подразделения администрации Дмитрия Горбунова. Об этом сообщили в городском департаменте кадровой политики.

Напомним, Павел Саватеев был назначен на руководящий пост в департамент строительства (вместо Артема Каразанова) в октябре прошлого года (сначала замом, потом директором департамента).

В июне этого года Саватеев претендовал на должность министра строительства Нижегородской области. В итоге министром стал Анатолий Молев.

СПРАВКА:

Павел Николаевич Саватеев родился в 1983 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. В разное время работал советником председателя комитета по строительству г. Санкт-Петербурга, заместителем генерального директора ООО "Строительная компания "ГостСтрой", советником директора СПб ГБУ "Мостотрест" комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.