Названы имена четырех кандидатов на должность министра строительства Нижегородской области Общество

Названы имена четырех кандидатов на должность министра строительства Нижегородской области

Экспертная комиссия по итогам защиты проектов назвала имена четырех кандидатов на должность министра строительства Нижегородской области в рамках программы "Команда Правительства".

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. Согласно информации, ими стали министр строительства Республики Коми Андрей Крикуненко, управляющий партнер ООО Юридическая компания "Войнов, Маслов и партнеры" Александр Маслов, заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев и директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев.

Как пояснили в правительстве, все они рекомендованы для прохождения собеседования у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В течение дня кандидаты защищали свои программы и, что более важно, отвечали на вопросы граждан, которые были распределены накануне в ходе жеребьевки. После бурных споров мы определились с кандидатами - это четыре человека, которые попадут на личное собеседование к губернатору и он уже примет окончательное решение, кто из них будет назначен министром строительства Нижегородской области", - отметил заместитель главы региона Андрей Бетин.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, министр строительства региона должен не только обеспечивать ввод жилья и расселение аварийного жилья, но и решать проблемы обманутых дольщиков в соответствии с задачами, которые поставил президент России Владимир Путин.

"Это должен быть одновременно высокопрофессиональный руководитель и чуткий человек, готовый общаться с людьми и вникать в их проблемы", - резюмировал Сергей Морозов.

Напомним, презентация программы "Команда Правительства", о которой глава региона Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также с отсутствием судимости.

Ранее сообщалось о том, что Якутия планирует использовать опыт нижегородского проекта "Команда Правительства" при формировании собственной HR-системы отбора и оценки управленцев.

СПРАВКА

Конкурс на должность стартовал 26 февраля нынешнего года. Всего на портал "Команда Правительства" было подано 33 заявки, до итоговой защиты проектов дошли 14 кандидатов, каждый из которых защитил перед экспертной комиссией свои программы. Предложения, среди прочего, касались расселения аварийного фонда, развития застроенных территорий, изменений законодательства, цифровых технологий в строительной сфере. Также каждый из кандидатов подготовил ответ на один из 240 вопросов, поступивших от граждан на портал и вопросы от членов комиссии.



