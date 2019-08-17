Форум нацпроектов планируют провести в Нижнем Новгороде в 2021 году Экономика

Фото: с сайта: government.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Форум нацпроектов планируют провести в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно информации, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил заменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, форумом национальных проектов в разных регионах и Дмитрий Медведев согласился с предложением.

Эту информацию РБК подтвердил представитель премьера Олег Осипов.

По его словам, форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, затем в 2021 году — в Нижнем Новгороде.

Нацпроекты РФ

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Согласно указу, правительство РФ и органы госвласти субъектов РФ должны до 1 октября 2018 года разработать национальные проекты (программы) по следующим направлениям: демография; здравоохранение; образование; жильё и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. Им и будет посвящен форум.

Общий бюджет нацпроектов, по словам президента, должен составить около 25,7 трлн рублей.

Реализация нацпроектов в Нижегородской области

Напомним, более 13 млрд рублей предусмотрено в проекте федерального бюджета 2019 года на реализацию нацпроектов в Нижегородской области.

Самый большой объем средств - 4,27 млрд рублей - привлечен в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", на втором месте нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,77 млрд рублей, на третьем и четвертом – "Демография" и "Здравоохранение" (1,64 и 1,63 млрд рублей), далее – нацпроект "Жилье и городская среда" (1,36 млрд рублей).

"От объемов софинансирования из федерального бюджета зависит большое количество региональных программ и проектов. Мы в бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы уже заложили средства на участие в национальных проектах, сформировали свои предложения. Нижегородская область приложит максимум усилий для участия в нацпроектах. Мы готовы к системной работе, тесно сотрудничаем с федеральными структурами", - отмечал ранее губернатор.

В 2018 году министр финансов региона Ольга Сулима сообщала, что общая стоимость реализации национальных проектов для Нижегородской области на 2019 должна составить 88 млрд рублей.

СПРАВКА:

Первый Красноярский "Инвестиционный форум регионального развития» прошел 15–17 апреля 2004 года в Театре музыкальной комедии в связи с разработкой среднесрочной программы социально-экономического развития Красноярского края. В его работе приняли участие около 700 участников. В 2019 году количество участников уже составило 9 тысяч человек, в общей сложности были подписаны соглашения на почти 600 млрд рублей.