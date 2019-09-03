Служебный подлог и ущерб: экс-директор Арзамасского пассажиравтотранса заплатит штраф Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Арзамаским городским судом вынесен приговор по обвинению бывшего директора МУП "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" ("АПАТ") Игоря Кирпичева. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 4 сентября 2019 года, он обвинялся в совершении преступлений по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Версия следствия

По версии следствия в феврале 2018, директор МУП "АПАТ в нарушение "Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и транспортным предприятиям Нижегородской области на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов", обвиняемый используя своё служебное положение, дал незаконное распоряжение подчиненным ему работникам подготовить отчёты о полученных выпадающих доходах за январь 2018 и февраль 2018 года, внести заведомо ложные сведения о количестве реализованных льготных проездных билетах соответственно и суммах выпадающих доходов, увеличив в них показатели в два раза, заверил их своей подписью, после чего согласовав данные документы с администрацией г. Арзамаса, дал распоряжение направить их в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Сумма субсидий

Во исполнение договора о предоставлении субсидии министерством транспорта на расчетный счет МУП "АПАТ" были перечислены денежные средства из бюджета области в размере свыше 7 млн рублей.

Куда пошли средства

Следствием установлено что, после предоставления государственной субсидии на возмещение выпадающих доходов обвиняемый давал указания подчиненным работникам бухгалтерии распоряжаться данными денежными средствами, расходуя их на нужды возглавляемого им МУП "АПАТ".

В результате преступных действий обвиняемого, с использованием своего служебного положения, путём предоставления заведомо ложных сведений о размере выпадающего дохода, бюджету Нижегородской области причинен особо крупный ущерб в размере свыше 4,5 млн рублей.

Преступная деятельность обвиняемого пресечена в результате совместных действий следователей регионального СУ СК и оперативных подразделений регионального УФСБ.

Возмещение ущерба

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый бывший директор МУП "АПАТ" содействовал следствию, возместил ущерб, причиненный преступлением.

По результатам рассмотрения уголовного дела Арзамаским городским судом, учитывая деятельное раскаянье и возмещенный ущерб обвиняемым, назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Каков размер штрафа – не уточняется.

В начале августа 11 новых автобусов поступили в МУП "Арзамаспассажиравтотранс".

Напомним, в Нижнем Новгороде "Нижегородпассажиравтотрансу" поставили некачественное топливо, причинив ущерб на 200 млн рублей.

Напомним также, что в августе компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников в Нижегородской области были увеличены.