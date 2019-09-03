Всемирно известный театр неслышащих детей "Пиано" выступит в ТРК "НЕБО" Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК "НЕБО"

Всемирно известный театр неслышащих детей "Пиано" выступит в ТРК "НЕБО". Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Выступление состоится 7 сентября в 13:00 на сцене ТРК "НЕБО". Ребята выйдут, чтобы сказать о счастье, дружбе, общении именно так, как они это умеют. Актеры представят мини-спектакль и попробуют научить разговаривать зрителей на языке жестов. Для этих ребят очень важно внимание людей, отклик на их необыкновенное творчество.

"Искусство не имеет границ. Это доказывают ребята театра "Пиано". Мы очень рады, что торгово-развлекательный комплекс "НЕБО" стал площадкой для выступления нашего знаменитого театра. Приглашаем всех нижегородцев увидеть своими глазами необычный спектакль, который тронет до самой глубины души каждого зрителя", - прокомментировала предстоящее мероприятие директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

Спектакль приурочен к началу Международного инклюзивного театрального фестиваля ПИАНОfest. Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде 13 и 14 сентября.

Фото: театр "Пиано"

Нижегородский театр "Пиано" – уникальный театр, созданный в 1986 году на базе школы-интерната для глухих детей. За историю своего существования театр сыграл большое количество спектаклей на самых разных сценах: от больниц и школ до самых престижных столичных театров. Является лауреатом более 70 международных театральных фестивалей в 18 странах мира. Театр работает в жанрах пантомима, клоунада, танец, уличный театр, пластическая импровизация. Благодаря авторской методике художественного руководителя театра Владимира Чикишева, дети создают потрясающие произведения театрального искусства, которые вызывают восхищение зрителей по всему миру.

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