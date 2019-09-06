Реестр кредиторов ЖК "Окский берег" сформируют к ноябрю, потом найдут нового застройщика Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Реестр кредиторов ЖК "Окский берег" необходимо сформировать к 11 ноября 2019 года. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, такую информацию озвучил заместитель главы региона Сергей Морозов в ходе личного приема граждан.

Он пояснил, что существующий застройщик этого ЖК признан банкротом и теперь необходимо найти новую организацию, которая займется завершением строительства домов. Однако, для того, что бы заменить застройщика, необходимо составить реестр кредиторов ЖК "Окский берег".

Данный реестр уже начали составлять в начале августа текущего года, а в отношении бывших застройщиков - ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест" заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве.

Кроме того, "Капстройинвест" признан банкротом в середине июля текущего года. Второй застройщик - ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля. Имущество этих застройщиков сейчас арестовано.

Напомним, что у правительства Нижегородской области есть договоренности о завершении строительства с ЖК "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства" (создан правительством РФ для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками) и ГК "Монолит", которая намерена вложить в достройку жилого комплекса собственные средства.

Проект этого ЖК предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. На сегодняшний день в жилом комплексе не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков. При этом в ЖК есть свободные активы, реализация которых может быть направлена на завершение строительных работ.

Бывшие застройщики ЖК "Окский берег" принимали участие в федеральной программе "Жилье для российской семьи": предлагалось строительство жилья экономкласса с дальнейшей продажей построенных объектов по фиксированной цене, не превышающей 35 тысяч рублей за кв. метр. В рамках программы был предусмотрен механизм выкупа инженерной инфраструктуры у застройщика, что позволяло компенсировать затраты на строительство инженерных сетей.