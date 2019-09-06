Явка на 12:00 на довыборах депутата ЗСНО составила 5,55% Политика

Явка на 12:00 на довыборах депутата ЗСНО составила 5,55%

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата областного Законодательного собрания VI созыва по одномандатному избирательному округу №20 на 12:00 составила 5,55% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

Кроме того, на довыборы депутатов Думы Нижнего Новгорода отдать свой голос пришли 4,93% человек, включенных в списки по избирательным округам №№ 9 (Ленинский район), 15 и 16 (Канавинский район), 21 и 24 (Сормовский район).

Отмечается, что наибольшую активность к этому часу проявили жители Сормовского района.

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах региона явка составила 10,94%. Наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Воскресенском, Краснооктябрьском и Тонкинском районах Нижегородской области.

Согласно информации, нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление избирателей, не выявлено. В избирательную комиссию Нижегородской области поступило одно обращение о разъяснении избирательного законодательства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 08:00 часов 8 сентября 2019 года 663 избирательных участка своевременно открыли свои двери для голосования избирателей в Нижегородской области, в том числе 72 избирательных участка в Кстовском районе Нижегородской области, а также 76 участков в Нижнем Новгороде. Голосование продлится до 20:00.

Напомним, по состоянию на 10:00 явка на довыборы в ЗС НО составляла 2,16%; в Думу Нижнего Новгорода - 3,13%; на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка - 4,92%.